Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол престижа. ЛНЗ забил на последних минутах игры с Шахтером
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 17:19 | Обновлено 11 апреля 2025, 17:39
391
0

ВИДЕО. Гол престижа. ЛНЗ забил на последних минутах игры с Шахтером

Забитым мячом на 86-й минуте отличился Хайдин Салиху

11 апреля 2025, 17:19 | Обновлено 11 апреля 2025, 17:39
391
0
ВИДЕО. Гол престижа. ЛНЗ забил на последних минутах игры с Шахтером
ФК ЛНЗ. Хайдин Салиху

В пятницу, 11 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют ЛНЗ и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяевам поля все-таки удалось забить в этом матче, но слишком поздно – на 86-й минуте игры. Гол Хайдина Салиху сделал счет встречи 3:1 в пользу «Шахтера».

ВИДЕО. Гол престижа. ЛНЗ забил на последних минутах игры с Шахтером

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Меня это поразило. В раздевалку пришел президент клуба»
Марлон Гомес в ударе. Шахтёр уверенно побеждает ЛНЗ
ВИДЕО. Последний гвоздь. Шахтер в компенсированное время добил ЛНЗ
Хайдин Салиху чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Футбол | 10 апреля 2025, 20:06 15
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо
Трансферная бомба. Шахтер нацелен на подписание игрока Динамо

Александр Караваев может вернуться в донецкий клуб

Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»
Футбол | 11 апреля 2025, 13:12 4
Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»
Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»

Полузащитник «горняков» высказался об игре против ЛНЗ U-19

День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 11.04.2025, 06:23
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Бокс | 11.04.2025, 07:42
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 11.04.2025, 18:20
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
10.04.2025, 05:10 3
Футбол
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
10.04.2025, 12:20
Бокс
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
10.04.2025, 08:36 5
Футбол
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 5
Футбол
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
09.04.2025, 17:53 6
Футбол
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
09.04.2025, 17:30 2
Футбол
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
10.04.2025, 14:43 6
Футбол
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
10.04.2025, 10:25
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем