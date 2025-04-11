В пятницу, 11 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют ЛНЗ и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.

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Хозяевам поля все-таки удалось забить в этом матче, но слишком поздно – на 86-й минуте игры. Гол Хайдина Салиху сделал счет встречи 3:1 в пользу «Шахтера».

ВИДЕО. Гол престижа. ЛНЗ забил на последних минутах игры с Шахтером