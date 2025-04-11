Полузащитник Александрии пропустит матч против бывшей команды
Также будет отсутствовать лидер Иван Калюжный
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Александрии» сегодня прибыли во Львов, где 12 апреля встретятся в 24 туре УПЛ с «Рухом».
По имеющейся информации, в составе делегации «горожан» отсутствует Юрий Копына, который, кстати, ранее выступал именно за «Рух». У него простудное заболевание, из-за которого он пропустил поединок предыдущего тура с «Кривбассом».
А вот Даниил Скорко, который также был на больничном с подобным диагнозом, уже вернулся в строй и завтра сможет помочь «Александрии».
Кроме Копины, с «Рухом» не сыграет игрок национальной сборной Украины Иван Калюжный, у которого перебор желтых карточек.
Сейчас «Александрия» уступает в чемпионате только киевскому «Динамо», набрав 53 очка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой
Sport.ua анонсирует предстоящие противостояния сине-желтых в Квалификации КБДК