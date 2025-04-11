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  4. Полузащитник Александрии пропустит матч против бывшей команды
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 17:15 |
393
0

Полузащитник Александрии пропустит матч против бывшей команды

Также будет отсутствовать лидер Иван Калюжный

11 апреля 2025, 17:15 |
393
0
Полузащитник Александрии пропустит матч против бывшей команды
ФК Александрия. Юрий Копына

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Александрии» сегодня прибыли во Львов, где 12 апреля встретятся в 24 туре УПЛ с «Рухом».

По имеющейся информации, в составе делегации «горожан» отсутствует Юрий Копына, который, кстати, ранее выступал именно за «Рух». У него простудное заболевание, из-за которого он пропустил поединок предыдущего тура с «Кривбассом».

А вот Даниил Скорко, который также был на больничном с подобным диагнозом, уже вернулся в строй и завтра сможет помочь «Александрии».

Кроме Копины, с «Рухом» не сыграет игрок национальной сборной Украины Иван Калюжный, у которого перебор желтых карточек.

Сейчас «Александрия» уступает в чемпионате только киевскому «Динамо», набрав 53 очка.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Копына Иван Калюжный Александрия Рух Львов Рух - Александрия
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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