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Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 17:05 |
470
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Кривбасс – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 12 апреля в 13:00

11 апреля 2025, 17:05 |
470
0
Кривбасс – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

12 апреля состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хозяева набрали 35 баллов и занимают пятое место в чемпионате. Подопечные Александра Шовковского возглавляют турнирную таблицу, в активе клуба – 57 баллов.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кривбасс – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кривбасс – Динамо Киев
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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