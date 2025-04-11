Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо Киев
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 16:55 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:59
535
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо Киев

Поединок 24-го тура УПЛ состоится 12 апреля в 13:00

11 апреля 2025, 16:55 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:59
535
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

12 апреля состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Поединок пройдет на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Хозяева набрали 35 баллов и занимают пятое место в чемпионате. Подопечные Александра Шовковского возглавляют турнирную таблицу, в активе клуба – 57 баллов.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Меня это поразило. В раздевалку пришел президент клуба»
«Не хочу быть обузой для клуба». Сидорчук – о возвращении в Динамо
Марлон Гомес в ударе. Шахтёр уверенно побеждает ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси определился с клубом, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 11 апреля 2025, 18:21 0
Месси определился с клубом, за который будет играть в 2026 году
Месси определился с клубом, за который будет играть в 2026 году

Легендарный аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»

Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Бокс | 11 апреля 2025, 07:42 4
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности

В свой список Майк включил Дэвиса, Кроуфорда и Бенавидеса

Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Бокс | 11.04.2025, 05:45
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
Футбол | 11.04.2025, 02:37
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»
Футбол | 11.04.2025, 13:12
Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»
Виктор ЦУКАНОВ: «Готов бороться за место в основе Шахтера»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 5
Футбол
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
В УЕФА обсудили отмену овертаймов в плей-офф ЛЧ. Приняли решение
09.04.2025, 17:53 6
Футбол
Кроуфорд назвал пять лучших боксеров в истории. Включил ли Усика?
Кроуфорд назвал пять лучших боксеров в истории. Включил ли Усика?
09.04.2025, 23:39
Бокс
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
10.04.2025, 08:36 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
10.04.2025, 09:55
Бокс
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
10.04.2025, 11:32
Футбол
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
10.04.2025, 14:43 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем