Ханс-Дитер ФЛИК: «Не хочу подписывать с Барселоной контракт на 3 года»

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи о том, что близок к подписанию с каталонским клубом долгосрочного контракта.

Договор немецкого специалиста истекает летом 2026 года, но тренер не готов к контракту еще на три года.

«Я не тот тренер, который хочет подписать контракт на три года и просто оставаться здесь. Мой план – идти от сезона к сезону и смотреть, как мы играем».

«Не знаю, сколько времени в итоге я буду работать с Барселоной. Но мне бы хотелось, чтобы в тот момент, когда я уйду, мы остались в хороших отношениях», – сказал Флик.

Барселона в Ла Лиге лидирует с перевесом над Реалом в 4 очка, а в первом четвертьфинале Лиги чемпионов обыграла Боруссию Дортмунд 4:0.