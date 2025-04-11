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  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «Не хочу подписывать с Барселоной контракт на 3 года»
Испания
11 апреля 2025, 17:35 | Обновлено 11 апреля 2025, 18:01
1265
2

Ханс-Дитер ФЛИК: «Не хочу подписывать с Барселоной контракт на 3 года»

Флик не готов к долгосрочному контракту

11 апреля 2025, 17:35 | Обновлено 11 апреля 2025, 18:01
1265
2
Ханс-Дитер ФЛИК: «Не хочу подписывать с Барселоной контракт на 3 года»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи о том, что близок к подписанию с каталонским клубом долгосрочного контракта.

Договор немецкого специалиста истекает летом 2026 года, но тренер не готов к контракту еще на три года.

«Я не тот тренер, который хочет подписать контракт на три года и просто оставаться здесь. Мой план – идти от сезона к сезону и смотреть, как мы играем».

«Не знаю, сколько времени в итоге я буду работать с Барселоной. Но мне бы хотелось, чтобы в тот момент, когда я уйду, мы остались в хороших отношениях», – сказал Флик.

Барселона в Ла Лиге лидирует с перевесом над Реалом в 4 очка, а в первом четвертьфинале Лиги чемпионов обыграла Боруссию Дортмунд 4:0.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Сенс у цьому є. Як команда добре проведе сезон, можна вимагати збільшення зарплати. Я як все почне валитися, тут ніякий довгостроковий контракт не врятує
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