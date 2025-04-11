Заставлял целовать пол. Экс-игрока Марселя обвиняют в насилии
Димитри Пайет должен ответить на вопросы полицейских
38-летний бывший игрок сборной Франции и «Марселя» Димитри Пайет обвиняется в домашнем насилии.
Об этом сообщает издание RMCSport.
Известно, что 28-летняя Ларисса Феррари заявила, что во время того, как она встречалась с игроком «Васко да Гама» (нынешний клуб игрока), он совершал над ней домашнее насилие.
Пайет заставлял девушку пить воду из туалета, а также целовать и облизывать грязный пол.
Феррари рассказала, что с футболистом познакомилась в прошлом году через социальную сеть. После нескольких встреч у них начались романтические отношения.
Издевательства со стороны Димитри начались в декабре 2024 года. Таким образом он требовал доказательств любви.
Девушка передала в правоохранительные органы видеодоказательства всех издевательств, ведь Пайет все это снимал на телефон.
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