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  4. Андрей ВОРОБЕЙ – о Довбике: «В этом компоненте нужно добавить»
Италия
11 апреля 2025, 19:38 |
81
0

Андрей ВОРОБЕЙ – о Довбике: «В этом компоненте нужно добавить»

Бывший нападающий «Шахтера» высказался о форварде «Ромы»

11 апреля 2025, 19:38 |
81
0
Андрей ВОРОБЕЙ – о Довбике: «В этом компоненте нужно добавить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался об украинском форварде римской «Ромы» Артеме Довбике.

– Что можете сказать по поводу Артема Довбика, который стал лучшим игроком марта в Серии А?

– Я считаю, что заслуженно. Голевое чутье у Артема есть. Возможно, от него требуют больше работы, как от нападающего, даже больше бороться руками. Я читал интервью тренера, который говорит, что в Италии борются, 30-40 процентов – это борьба руками. Поэтому где-то в этом компоненте ему надо добавить. Но голевое чутье у Довбика есть! И это радует. Радует, что наши зажигают в таких топовых клубах Европы! Почему нет? Я думаю, он заслуженно получил эту награду!

– И радует еще он своей стабильностью? После таких наград в Ла Лиге Артем признан лучшим игроком месяца теперь в Серии А!

– Да! И многие матчи выиграли с минимальным преимуществом именно потому, что Довбик забил победные мячи! Это показательно!

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Андрей Воробей Артем Довбик инсайд Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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