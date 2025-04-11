«Дедушка в футболе». Воробей высказался о возвращении Ракицкого в УПЛ
Бывший нападающий «Шахтера» верит в лидерские качества Ярослава
Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о перспективах центрального защитника Ярослава Ракицкого в одесском «Черноморце»:
«На первый матч он вышел и голевой пас отдал! Да, конечно, ему тяжело войти в такой ритм и режим. Но, учитывая его опыт, позицию и видение поля, такой «дедушка в футболе», скажем так, пригодится такой команде. Да, он где-то может не успевать, но то, что Ракицкий поведет за собой коллектив и наладит какую-то атмосферу внутри команды, это факт. Я думаю, что он еще последнее слово не сказал.
Но здесь еще будет зависеть и от того, останется ли «Черноморец» в УПЛ. Одесситы подвисли очень серьезно. «Черноморцу« тяжело будет, но им это по силам».
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