Легенда Шахтера оценил шансы Судакова стать топ-бомбардиром УПЛ

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал гонку бомбардиров в этом сезоне УПЛ.

– А насчет гонки голеадоров что думаете? У Ваната 13 забитых мячей и он лидирует в списке! Например, Судаков, который имеет 11 голов, еще может побороться за первое место?

– Я думаю, у Ваната все-таки больше шансов, потому что он является игроком атакующего звена. Сейчас он в неплохой форме находится. И за сборную играет. Ванат находится в хороших игровых кондициях. И все-таки его позиция – это нападающий. Имеет больше шансов забить. Все же команда играет на него. Жора все равно играет больше в оттяжке. Он творит, отбирает и забивает. Поэтому здесь преимущество больше все-таки на стороне нападающего.

– Гуцуляку и Филиппову тоже сложно будет первое место занять?

– Я думаю, у Ваната больше шансов выиграть гонку. Да, и Гуцуляк, и Филиппов тоже забивают, но тут преимущество, мне кажется, наверное, все-таки у Ваната. У Влада хорошие шансы в этом году стать лучшим голеадором.