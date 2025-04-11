«Хочется так». Воробей назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Украины

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка Украины 2024/25:

«Поскольку полуфиналы будут из одного матча, то предсказать результат будет трудно. Конечно, по моему мнению, в финале будут фавориты. Но это Кубок и сюрпризы возможны везде. А по матчу «Полесье» – «Шахтер» вообще непонятно, потому что житомирская команда еще не проигрывала дончанам. К тому же поединок будет в Житомире. Конечно, фаворитом является «Шахтер», но все видят статистику игр между этими командами. Поэтому эта пара непредсказуема.

Относительно матча «Буковина» – «Динамо», то явным фаворитом является киевская команда. Но полуфинал будет из одного поединка. К тому же, для киевлян будет выездной матч. Поэтому и в этой встрече могут быть сюрпризы. В четвертьфинале «Динамо» не легко прошло «Рух». Хотя, по моему мнению, львовская команда в той кубковой игре была сильнее «Динамо». Да, можно сказать, что у киевлян второй состав играл, но тем не менее. «Рух» очень много моментов создал и даже был ближе к победе, чем «Динамо». Поэтому в паре «Буковина» – «Динамо» тоже еще не все понятно. Эти два полуфинала Кубка трудно предсказать. Это футбол! И фавориты вылетают.

Но, по моему мнению, и хотелось бы так, чтобы финал был «Динамо» – «Шахтер». Да, классико!»