Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Хочется так». Воробей назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Украины
Кубок Украины
11 апреля 2025, 17:16 |
782
0

«Хочется так». Воробей назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Украины

Экс-форвард «горняков» верит в киевлян и дончан

11 апреля 2025, 17:16 |
782
0
«Хочется так». Воробей назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Украины
Андрей Воробей

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрей Воробей в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка Украины 2024/25:

«Поскольку полуфиналы будут из одного матча, то предсказать результат будет трудно. Конечно, по моему мнению, в финале будут фавориты. Но это Кубок и сюрпризы возможны везде. А по матчу «Полесье» – «Шахтер» вообще непонятно, потому что житомирская команда еще не проигрывала дончанам. К тому же поединок будет в Житомире. Конечно, фаворитом является «Шахтер», но все видят статистику игр между этими командами. Поэтому эта пара непредсказуема.

Относительно матча «Буковина» – «Динамо», то явным фаворитом является киевская команда. Но полуфинал будет из одного поединка. К тому же, для киевлян будет выездной матч. Поэтому и в этой встрече могут быть сюрпризы. В четвертьфинале «Динамо» не легко прошло «Рух». Хотя, по моему мнению, львовская команда в той кубковой игре была сильнее «Динамо». Да, можно сказать, что у киевлян второй состав играл, но тем не менее. «Рух» очень много моментов создал и даже был ближе к победе, чем «Динамо». Поэтому в паре «Буковина» – «Динамо» тоже еще не все понятно. Эти два полуфинала Кубка трудно предсказать. Это футбол! И фавориты вылетают.

Но, по моему мнению, и хотелось бы так, чтобы финал был «Динамо» – «Шахтер». Да, классико!»

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Меня это поразило. В раздевалку пришел президент клуба»
«Не хочу быть обузой для клуба». Сидорчук – о возвращении в Динамо
Марлон Гомес в ударе. Шахтёр уверенно побеждает ЛНЗ
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Буковина Черновцы Полесье Житомир Полесье - Шахтер Буковина - Динамо инсайд Андрей Воробей
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 11 апреля 2025, 06:23 3
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой

ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
Футбол | 11 апреля 2025, 02:37 4
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ

Знакомимся с Карлой Гарсией Аларкон

ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 11.04.2025, 14:22
ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ
ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Месси определился с клубом, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 11.04.2025, 18:21
Месси определился с клубом, за который будет играть в 2026 году
Месси определился с клубом, за который будет играть в 2026 году
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Футбол | 11.04.2025, 09:28
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
10.04.2025, 09:55
Бокс
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
09.04.2025, 17:30 2
Футбол
Кроуфорд назвал пять лучших боксеров в истории. Включил ли Усика?
Кроуфорд назвал пять лучших боксеров в истории. Включил ли Усика?
09.04.2025, 23:39
Бокс
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 5
Футбол
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
10.04.2025, 07:49 9
Футбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 3
Футбол
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
11.04.2025, 05:45 6
Бокс
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
10.04.2025, 14:43 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем