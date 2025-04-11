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Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 17:16 | Обновлено 11 апреля 2025, 17:32
824
0

В Полесье рассказали, где покажут матч Кубка Украины против Шахтера

Денисов рассказал о решении клуба

11 апреля 2025, 17:16 | Обновлено 11 апреля 2025, 17:32
824
0
В Полесье рассказали, где покажут матч Кубка Украины против Шахтера
ФК Полесье

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству ФК «Полесье» Александр Денисов раскрыл детали подготовки клуба к полуфиналу Кубка Украины против «Шахтера» 23 апреля.

«Поскольку «Полесье» принимает «Шахтер» в Житомире в полуфинале Кубка Украины, именно нам принадлежат телевизионные права на эту игру. И это прекрасная возможность сделать приятный сюрприз для всех украинских болельщиков. Президент клуба Геннадий Буткевич инициировал решение, что «Полесье» за свой счет изготовит высококачественную телевизионную трансляцию и обеспечит студию с обсуждением игры до, в перерыве и после матча».

«Эту трансляцию можно посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале «Полесье». Клуб, обладая всемирными правами, сделает возможным просмотр матча всем болельщикам из любой точки мира», – сказал Денисов.

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Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер Кубок Украины по футболу Александр Денисов
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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