ВИДЕО. Дубль бразильца. Шахтер забил третий гол в ворота ЛНЗ
Забитым мячом на 20-й минуте отличился Марлон Гомес
В пятницу, 11 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют ЛНЗ и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.
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Уже на 20-й минуте поединка счет матча стал разгромным благодаря голу бразильского полузащитника горняков Марлона Гомеса. Этот забитый мяч стал для него уже вторым в этой игре.
ВИДЕО. Дубль бразильца. Шахтер забил третий гол в ворота ЛНЗ
😍 Марлон – у вогні! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 11, 2025
⚽️⚽️ Дубль півзахисника в матчі ЛНЗ 🆚 «Шахтар» 👏🏻#Shakhtar #ЛНЗШахтар pic.twitter.com/IlPHAUdkiv
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