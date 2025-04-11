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  4. ВИДЕО. Дубль бразильца. Шахтер забил третий гол в ворота ЛНЗ
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 15:56 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:50
681
1

ВИДЕО. Дубль бразильца. Шахтер забил третий гол в ворота ЛНЗ

Забитым мячом на 20-й минуте отличился Марлон Гомес

11 апреля 2025, 15:56 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:50
681
1
ВИДЕО. Дубль бразильца. Шахтер забил третий гол в ворота ЛНЗ
ФК Шахтер. Марлон Гомес

В пятницу, 11 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют ЛНЗ и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 20-й минуте поединка счет матча стал разгромным благодаря голу бразильского полузащитника горняков Марлона Гомеса. Этот забитый мяч стал для него уже вторым в этой игре.

ВИДЕО. Дубль бразильца. Шахтер забил третий гол в ворота ЛНЗ

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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vruthiy-112
3 в першому,  3 в другому.!!! Так повинні виносити всіх,  а не топтатися на місці.!!! 
Геть Пушича.!!!
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