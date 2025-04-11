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  4. Тренер Шахтера: «Фесюн не просто так к нам пришел. Он готов»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 15:53 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:11
444
0

Тренер Шахтера: «Фесюн не просто так к нам пришел. Он готов»

Пятов оценил кондиции молодого вратаря

11 апреля 2025, 15:53 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:11
444
0
Тренер Шахтера: «Фесюн не просто так к нам пришел. Он готов»
ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

Тренер вратарей Шахтера Андрей Пятов оценил тот факт, что вратарь Кирилл Фесюн сыграет первый за основную команду матч после перехода минувшим летом.

Травму получил основной кипер Дмитрий Ризнык, что дало шанс Фесюну сыграть с ЛНЗ.

«Фесюн готов. Он же не просто так пришел в Шахтер. Он готов, рвется в бой. Мы пытаемся развивать все его скиллы, он работает».

«Ризнык? Хочу, чтобы Дмитрий поскорее вернулся, но последнее слово за врачами», – сказал Пятов.

Ранее сообщалось, что Ризнык пропустит около двух недель.

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Андрей Пятов Кирилл Фесюн Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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