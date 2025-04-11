Тренер Шахтера: «Фесюн не просто так к нам пришел. Он готов»

Тренер вратарей Шахтера Андрей Пятов оценил тот факт, что вратарь Кирилл Фесюн сыграет первый за основную команду матч после перехода минувшим летом.

Травму получил основной кипер Дмитрий Ризнык, что дало шанс Фесюну сыграть с ЛНЗ.

«Фесюн готов. Он же не просто так пришел в Шахтер. Он готов, рвется в бой. Мы пытаемся развивать все его скиллы, он работает».

«Ризнык? Хочу, чтобы Дмитрий поскорее вернулся, но последнее слово за врачами», – сказал Пятов.

Ранее сообщалось, что Ризнык пропустит около двух недель.