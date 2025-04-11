Довбик получит нового тренера в Роме. У него конфликт с Роналду
Стефано Пиоли покинет «Аль-Наср»
Итальянский главный тренер саудовского «Аль-Насра» Стефано Пиоли близок к тому, чтобы возглавить римскую «Рому» в следующем сезоне. Об этом сообщает издание La Repubblica.
По информации источника, после завершения нынешней кампании коуч будет уволен из «Аль-Насра» из-за неудовлетворительных результатов и конфликта с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду.
Сейчас «Рому» возглавляет Клаудио Раньери. В составе «волков» играет украинский нападающий Артем Довбик.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Ромы» может стать Эрик тен Хаг.
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