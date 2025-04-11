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  4. Довбик получит нового тренера в Роме. У него конфликт с Роналду
Италия
11 апреля 2025, 16:47 |
2489
0

Довбик получит нового тренера в Роме. У него конфликт с Роналду

Стефано Пиоли покинет «Аль-Наср»

11 апреля 2025, 16:47 |
2489
0
Довбик получит нового тренера в Роме. У него конфликт с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Итальянский главный тренер саудовского «Аль-Насра» Стефано Пиоли близок к тому, чтобы возглавить римскую «Рому» в следующем сезоне. Об этом сообщает издание La Repubblica.

По информации источника, после завершения нынешней кампании коуч будет уволен из «Аль-Насра» из-за неудовлетворительных результатов и конфликта с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду.

Сейчас «Рому» возглавляет Клаудио Раньери. В составе «волков» играет украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Ромы» может стать Эрик тен Хаг.

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Стефано Пиоли Аль-Наср Эр-Рияд Рома Рим Артем Довбик Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера отставка
Дмитрий Вус Источник: La Repubblica
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