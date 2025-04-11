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  4. ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 14:55 |
877
1

ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме

Ранее горняки использовали этот комплект только в матчах Лиги чемпионов

11 апреля 2025, 14:55 |
877
1
ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме
ФК Шахтер

В пятницу, 11 апреля, в 15:30 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Впервые в этом сезоне «горняки» сыграют в матче Украинской Премьер-лиги в третьем комплекте формы, который выполнен в национальных цветах. Ранее этот комплект использовался только на матчах Лиги чемпионов.

ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер игровая форма фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Burevestnik
за це володарка кубку "дупа зі свистком"
пообіцяла 2 пеналі
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