В пятницу, 11 апреля, в 15:30 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.

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Впервые в этом сезоне «горняки» сыграют в матче Украинской Премьер-лиги в третьем комплекте формы, который выполнен в национальных цветах. Ранее этот комплект использовался только на матчах Лиги чемпионов.

ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме