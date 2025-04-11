ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме
Ранее горняки использовали этот комплект только в матчах Лиги чемпионов
В пятницу, 11 апреля, в 15:30 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Шахтер».
Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Впервые в этом сезоне «горняки» сыграют в матче Украинской Премьер-лиги в третьем комплекте формы, который выполнен в национальных цветах. Ранее этот комплект использовался только на матчах Лиги чемпионов.
ФОТО. Национальные цвета. Шахтер впервые в УПЛ сыграет в третьей форме
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