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Премьер-лига
Рух Львов
12.04.2025 15:30 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 14:28 | Обновлено 11 апреля 2025, 14:30
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0

Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины пройдет 12 апреля

11 апреля 2025, 14:28 | Обновлено 11 апреля 2025, 14:30
190
0
Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

12 апреля в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Рухом и Александрией в рамках 24 тура УПЛ.

Рух в турнирной таблице идет на 9-й позиции с 29 пунктами, а вот Александрия находится на второй позиции в четырех пунктах позади лидера Динамо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

Рух – Александрия. Начало в 15:30

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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