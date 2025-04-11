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Чемпионат Украины
11 апреля 2025, 14:15 | Обновлено 11 апреля 2025, 14:23
54
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Александрия

Матч УПЛ пройдет 12 апреля

11 апреля 2025, 14:15 | Обновлено 11 апреля 2025, 14:23
54
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Александрия
ФК Александрия

12 апреля в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Рухом и Александрией в рамках 24 тура УПЛ.

Рух в турнирной таблице идет на 9-й позиции с 29 пунктами, а вот Александрия находится на второй позиции в четырех пунктах позади лидера Динамо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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