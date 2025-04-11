Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Александрия
Матч УПЛ пройдет 12 апреля
12 апреля в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Рухом и Александрией в рамках 24 тура УПЛ.
Рух в турнирной таблице идет на 9-й позиции с 29 пунктами, а вот Александрия находится на второй позиции в четырех пунктах позади лидера Динамо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
РЕКЛАМА
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ».
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Только норвежскому Буде-Глимт удалось получить фору перед второй игрой
Александр Караваев может вернуться в донецкий клуб