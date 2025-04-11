С дебютантом у горняков. Известные стартовые составы на игру ЛНЗ – Шахтер

В пятницу, 11 апреля, в 15:30 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.

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Матч рассудит арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова. Тренеры определились со стартовыми составами команд на игру. В основе «горняков» выйдет вратарь Кирилл Фесюн, для которого эта игра станет первой официальной за «Шахтер».

ЛНЗ занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 баллов. В активе «Шахтера» – 47 очков, клуб разместился на 3-й позиции.

Стартовые составы на матч ЛНЗ – Шахтер: