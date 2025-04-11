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Клубный чемпионат мира
11 апреля 2025, 13:50 |
69
0

Запредельные цены: финал клубного чемпионата мира – самый дорогой в истории

Билеты продаются по ценам, которые превышают те, что были на финале ЧМ-2022 в Катаре

11 апреля 2025, 13:50 |
69
0
Запредельные цены: финал клубного чемпионата мира – самый дорогой в истории
Getty Images/Global Images Ukraine

Международная федерация футбола (ФИФА) готовится летом нынешнего года провести на полях США клубный чемпионат мира.

Финал этого турнира пройдет на 82,5-тысячной арене «МетЛайф Стэдиум» в Нью-Джерси и, очевидно, войдет в историю.

Дело в том, что цены на билеты на решающий поединок КЧМ-2025 являются абсолютно запредельными и бьют все рекорды, что сделает эту игру самым дорогим финалом в истории мирового футбола.

По последним данным, цены на билеты на финал варьируются от 600 евро до 2000 евро, а на некоторых местах и вовсе достигают 8000 евро. При этом, речь не идет о VIP-билетах, которые продаются отдельно, а об обычных билетах, продающиеся широкой публике.

Для сравнения на финальный матч ЧМ-2022 в Катаре билеты стоили от 107 до 1600 евро.

Напомним, клубный чемпионат мира ФИФА состоится с 15 июня по 13 июля, а участие в нем примут 32 команды со всех концов планеты.

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Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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