Запредельные цены: финал клубного чемпионата мира – самый дорогой в истории

Международная федерация футбола (ФИФА) готовится летом нынешнего года провести на полях США клубный чемпионат мира.

Финал этого турнира пройдет на 82,5-тысячной арене «МетЛайф Стэдиум» в Нью-Джерси и, очевидно, войдет в историю.

Дело в том, что цены на билеты на решающий поединок КЧМ-2025 являются абсолютно запредельными и бьют все рекорды, что сделает эту игру самым дорогим финалом в истории мирового футбола.

По последним данным, цены на билеты на финал варьируются от 600 евро до 2000 евро, а на некоторых местах и вовсе достигают 8000 евро. При этом, речь не идет о VIP-билетах, которые продаются отдельно, а об обычных билетах, продающиеся широкой публике.

Для сравнения на финальный матч ЧМ-2022 в Катаре билеты стоили от 107 до 1600 евро.

Напомним, клубный чемпионат мира ФИФА состоится с 15 июня по 13 июля, а участие в нем примут 32 команды со всех концов планеты.