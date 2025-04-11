Экс-игрок сборной Украины остался без клуба. Имел самую большую зарплату
Евгений Макаренко больше не является футболистом «Ордабасы»
Украинский полузащитник Евгений Макаренко покинул казахстанский «Ордабасы», сообщает местный Telegram-канал «Серый CARDINAL».
По информации источника, 33-летний экс-футболист национальной сборной Украины (15 поединков) был самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Евгений Макаренко присоединился к «Ордабасы» летом 2023 года и в этом же году выиграл с клубом Казахстанскую Премьер-лигу. Всего на его счету 44 матча за клуб, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Портал Transfermarkt подтверждает статус свободного агента у Евгения Макаренко и оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.
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