Экс-игрок сборной Украины остался без клуба. Имел самую большую зарплату

Украинский полузащитник Евгений Макаренко покинул казахстанский «Ордабасы», сообщает местный Telegram-канал «Серый CARDINAL».

По информации источника, 33-летний экс-футболист национальной сборной Украины (15 поединков) был самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Евгений Макаренко присоединился к «Ордабасы» летом 2023 года и в этом же году выиграл с клубом Казахстанскую Премьер-лигу. Всего на его счету 44 матча за клуб, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Портал Transfermarkt подтверждает статус свободного агента у Евгения Макаренко и оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.