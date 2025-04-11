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11 апреля 2025, 13:48 |
215
0

Экс-игрок сборной Украины остался без клуба. Имел самую большую зарплату

Евгений Макаренко больше не является футболистом «Ордабасы»

11 апреля 2025, 13:48 |
215
0
Экс-игрок сборной Украины остался без клуба. Имел самую большую зарплату
УАФ. Евгений Макаренко

Украинский полузащитник Евгений Макаренко покинул казахстанский «Ордабасы», сообщает местный Telegram-канал «Серый CARDINAL».

По информации источника, 33-летний экс-футболист национальной сборной Украины (15 поединков) был самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Евгений Макаренко присоединился к «Ордабасы» летом 2023 года и в этом же году выиграл с клубом Казахстанскую Премьер-лигу. Всего на его счету 44 матча за клуб, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Портал Transfermarkt подтверждает статус свободного агента у Евгения Макаренко и оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

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Евгений Макаренко Ордабасы чемпионат Казахстана по футболу свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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