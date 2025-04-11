ТРУБИН: «Здесь нужно не только смотреть вокруг, но и предсказывать будущее»

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин высказался о жизни в Португалии:

«Полтора года в Португалии. Новый язык, культура и ритм жизни стали не вызовом, а возможностью для роста. Португальцы поражают своей искренностью и гостеприимством – это очень напоминает украинцев.

Хотя к их стилю вождения до сих пор привыкаю – здесь нужно не только смотреть вокруг, но и уметь предвидеть будущее».

Ранее стало известно место Анатолия Трубина в рейтинге самых дорогих вратарей мира.