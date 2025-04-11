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  4. ТРУБИН: «Здесь нужно не только смотреть вокруг, но и предсказывать будущее»
Португалия
11 апреля 2025, 13:27 |
120
0

ТРУБИН: «Здесь нужно не только смотреть вокруг, но и предсказывать будущее»

Украинский вратарь «Бенфики» оценил первые 1.5 года в Португалии

11 апреля 2025, 13:27 |
120
0
ТРУБИН: «Здесь нужно не только смотреть вокруг, но и предсказывать будущее»
Instagram. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин высказался о жизни в Португалии:

«Полтора года в Португалии. Новый язык, культура и ритм жизни стали не вызовом, а возможностью для роста. Португальцы поражают своей искренностью и гостеприимством – это очень напоминает украинцев.

Хотя к их стилю вождения до сих пор привыкаю – здесь нужно не только смотреть вокруг, но и уметь предвидеть будущее».

Ранее стало известно место Анатолия Трубина в рейтинге самых дорогих вратарей мира.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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