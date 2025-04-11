Озвучили зарплату. Стали известны детали контракта Салаха с Ливерпулем
Египтянин продлил соглашение до 2027 года
Стали известны некоторые детали нового контракта египетского форварда Мохамеда Салаха с английским Ливерпулем. О них информирует авторитетное издание The Telegraph.
По информации источника, египтянин подписал с «мерсисайдцами» новый договор о сотрудничестве на тех же условиях, что и предыдущий.
Зарплата Салаха останется в размере 20 миллионов фунтов в год – 400 тысяч в неделю с учетом бонусов за результативность. Пункт автоматически активируется, если полузащитник забьет 20 голов за сезон.
В «Ливерпуль» Салах перешел летом 2017 года и провел за клуб 394 матча, забил 243 гола и отдал 111 ассистов. Вместе с клубом египтянин выиграл Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Англии.
Ранее Салах объяснил, почему решил продлить контракт с «Ливерпулем».
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