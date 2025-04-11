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Англия
11 апреля 2025, 13:29 | Обновлено 11 апреля 2025, 13:43
566
0

Озвучили зарплату. Стали известны детали контракта Салаха с Ливерпулем

Египтянин продлил соглашение до 2027 года

11 апреля 2025, 13:29 | Обновлено 11 апреля 2025, 13:43
566
0
Озвучили зарплату. Стали известны детали контракта Салаха с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Стали известны некоторые детали нового контракта египетского форварда Мохамеда Салаха с английским Ливерпулем. О них информирует авторитетное издание The Telegraph.

По информации источника, египтянин подписал с «мерсисайдцами» новый договор о сотрудничестве на тех же условиях, что и предыдущий.

Зарплата Салаха останется в размере 20 миллионов фунтов в год – 400 тысяч в неделю с учетом бонусов за результативность. Пункт автоматически активируется, если полузащитник забьет 20 голов за сезон.

В «Ливерпуль» Салах перешел летом 2017 года и провел за клуб 394 матча, забил 243 гола и отдал 111 ассистов. Вместе с клубом египтянин выиграл Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Англии.

Ранее Салах объяснил, почему решил продлить контракт с «Ливерпулем».

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Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига продление контракта чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: The Telegraph
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