Озвучили зарплату. Стали известны детали контракта Салаха с Ливерпулем

Стали известны некоторые детали нового контракта египетского форварда Мохамеда Салаха с английским Ливерпулем. О них информирует авторитетное издание The Telegraph.

По информации источника, египтянин подписал с «мерсисайдцами» новый договор о сотрудничестве на тех же условиях, что и предыдущий.

Зарплата Салаха останется в размере 20 миллионов фунтов в год – 400 тысяч в неделю с учетом бонусов за результативность. Пункт автоматически активируется, если полузащитник забьет 20 голов за сезон.

В «Ливерпуль» Салах перешел летом 2017 года и провел за клуб 394 матча, забил 243 гола и отдал 111 ассистов. Вместе с клубом египтянин выиграл Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Англии.

Ранее Салах объяснил, почему решил продлить контракт с «Ливерпулем».