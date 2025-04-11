Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб

Мадридский «Реал» интересуется немецким тренером Юргеном Клоппом, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, известный специалист готов возглавить королевский клуб, но только при определенных условиях. Юрген хочет полностью обновить линию защиты команды, осуществив 3 трансфера на позиции левого, правого и центрального защитника.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 30 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где проиграл первую игру лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:3. Ответный матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.