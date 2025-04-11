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  4. Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Испания
11 апреля 2025, 13:09 |
1972
2

Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб

Немецкий тренер хочет, чтобы клуб осуществил 3 трансфера

11 апреля 2025, 13:09 |
1972
2
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Мадридский «Реал» интересуется немецким тренером Юргеном Клоппом, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, известный специалист готов возглавить королевский клуб, но только при определенных условиях. Юрген хочет полностью обновить линию защиты команды, осуществив 3 трансфера на позиции левого, правого и центрального защитника.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 30 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где проиграл первую игру лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:3. Ответный матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Юрген Клопп Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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olex.mykhailov
Все вірно, бо захисту у них взагалі немає
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0
bronson28
Ви раніше вже писали, що реал погодив контракт із Алонсо, а тепер видно ще одного тренера беруть чи що!!! що це за новини такі......., ціла купа одного і того самого і водночас купа всього різного , непотрібного.... 
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0
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