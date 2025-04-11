Барса нашла игрока, который поможет раскрыть Ямаля. Он стоит 140 млн
Джамал Мусиала может покинуть «Баварию»
Каталонская «Барселона» интересуется немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Джамалом Мусиала, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, руководство «сине-гранатовых» считает, что 22-летний футболист сможет создать идеальный дуэт с Ламином Ямалем и помочь ему стать еще более сильным игроком.
В сезоне 2024/25 Джамал Мусиала провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Бернарду Силвой.
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