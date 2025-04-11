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  4. Барса нашла игрока, который поможет раскрыть Ямаля. Он стоит 140 млн
Испания
11 апреля 2025, 15:16 |
274
0

Барса нашла игрока, который поможет раскрыть Ямаля. Он стоит 140 млн

Джамал Мусиала может покинуть «Баварию»

11 апреля 2025, 15:16 |
274
0
Барса нашла игрока, который поможет раскрыть Ямаля. Он стоит 140 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» интересуется немецким полузащитником мюнхенской «Баварии» Джамалом Мусиала, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» считает, что 22-летний футболист сможет создать идеальный дуэт с Ламином Ямалем и помочь ему стать еще более сильным игроком.

В сезоне 2024/25 Джамал Мусиала провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Бернарду Силвой.

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Джамал Мусиала Ламин Ямаль Барселона Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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