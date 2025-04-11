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Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 12:39 | Обновлено 11 апреля 2025, 12:56
241
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Шахтер

Матч 24-го тура УПЛ состоится 11 апреля в 15:30

11 апреля 2025, 12:39 | Обновлено 11 апреля 2025, 12:56
241
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Шахтер
УПЛ

В пятницу, 11 апреля, в 15:30 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч рассудит арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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