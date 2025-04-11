Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Шахтер
Матч 24-го тура УПЛ состоится 11 апреля в 15:30
В пятницу, 11 апреля, в 15:30 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ЛНЗ и «Шахтер».
Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена» в городе Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч рассудит арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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