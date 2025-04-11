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  4. «Высокая вероятность». Ривалдо объяснил, когда Реал может уволить Анчелотти
Лига чемпионов
11 апреля 2025, 10:06 |
426
0

«Высокая вероятность». Ривалдо объяснил, когда Реал может уволить Анчелотти

Легендарный бразилец считает, что поражение от «Арсенала» может стать ключевым

11 апреля 2025, 10:06 |
426
0
«Высокая вероятность». Ривалдо объяснил, когда Реал может уволить Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Легендарный полузащитник «Барселоны» Ривалдо высказался о будущем Карло Анчелотти в мадридском «Реале» после фиаско «сливочных» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:3).

«Мы знаем, что будет тяжело, но в футболе нет ничего невозможного, особенно когда речь идет о «Реале» и тех игроках, которыми он владеет. Атака мадридцев сильна. Порой, как в последней игре, команда не забивает, а затем вдруг забивает два или три гола подряд. Ответная игра будет отличной. Не думаю, что все уже решено.

В случае вылета, думаю, высока вероятность того, что цикл Анчелотти будет завершен. Мы знаем, что в столь больших командах плохие результаты создают сложности. Фанаты начнут думать, что тренер уже не так сосредоточен на Реале и думает о работе в сборной Бразилии. Хотя это и ложь, если он ее не отрицает – она остается в воздухе», – сказал Ривалдо

Ранее сообщалось, что Ямаль обошел звезду Реала в интересном рейтинге после гола в 1/4 финала ЛЧ

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Ривалдо Карло Анчелотти Реал Мадрид Арсенал - Реал Лига чемпионов Арсенал Лондон
Олег Вахоцкий Источник: AS
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