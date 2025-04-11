Аморим отреагировал на дикий ляп Онана в матче против Лиона в Лиге Европы
Португальский специалист поддержал камерунского голкипера команды
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отреагировал на ошибку камерунского голкипера «красных дьяволов» Андре Онана в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против Лиона (2:2).
«Когда один игрок ошибается, ошибается вся команда. Мы продолжаем делать то, что раньше. Тренируемся, наблюдаем за играми, пытаясь выбрать лучших одиннадцать игроков, чтобы выиграть каждый матч», – сказал Аморим.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лион» состоится в четверг, 17 февраля. Стартовый свисток в Манчестере раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Дикий ляп Андре Онана в матче против Лиона:
Ранее главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим поделился эмоциями от первого матча 1/4 финала против французского Лиона. Специалист признался, что его команда разочарована таким результатом.
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