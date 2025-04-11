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  4. «Волновался». Сын Ромарио признался, почему продолжит карьеру в Украине
Украина. Вторая лига
11 апреля 2025, 10:42 |
142
0

«Волновался». Сын Ромарио признался, почему продолжит карьеру в Украине

Ромариньо будет выступать в составе ФК ЮКСА

11 апреля 2025, 10:42 |
142
0
«Волновался». Сын Ромарио признался, почему продолжит карьеру в Украине
ФК ЮКСА. Ромариньо

Бразильский новичок ФК ЮКСА Ромариньо, являющийся сыном легендарного нападающего сборной Бразилии Ромарио, объяснил, почему согласился продолжить карьеру в Украине.

- Долго ли размышляли над предложением украинского клуба, тем более что это пока не команда из элитарного дивизиона, а Первой лиги?

– Мне не пришлось долго думать, потому что я всегда мечтал играть в Европе. Я стал искать информацию о клубе в интернете и почти сразу согласился. Уверен, что с упорным трудом ЮКСА очень скоро выйдет на самый высокий уровень.

– Вы не боялись ехать в Украину, учитывая, что на территории нашего государства сейчас идет полномасштабная война?

– Перед переездом в Украину немного волновался, конечно же, но пообщался с бразильцами, уже играющими за ЮКСА. Они успокоили меня, сказали, что с воздушной защитой все хорошо.

– Со своим отцом советовались?

– Да, я поговорил с ним, и он, как всегда, меня поддержал, как и на протяжении всей моей карьеры, – сказал бразилец.

Ранее стало известно, когда легендарный Ромарио посетит Украину.

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Стало известно, когда Ромарио посетит Украину. Есть одно условие
Ромариньо Ромарио ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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