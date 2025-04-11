Экс-коуч Динамо возглавил IGNIS. Кто будет тренировать Милевского и Алиева?

Медиафутбольный клуб IGNIS назначил нового главного тренера команды. Киевский клуб возглавил бывший футболист киевского «Динамо» Артем Яшкин.

«Рады приветствовать в команде, уверены с вами IGNIS получит желаемые трофеи», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

В составе IGNIS выступают бывшие звезды киевского «Динамо» Александр Алиев и Артем Милевский. Также киевский клуб недавно подписал известного украинского футболиста Михаила Кополовца.

После завершения своей игровой карьеры, Яшкин с 2014-го по 2022 гг. работал в академии бело-синих, после чего переехал во Львов, где начинал в молодежной системе Руха, а последние два сезона был ассистентом наставника первой команды Виталия Пономарева.