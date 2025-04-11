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  4. Экс-коуч Динамо возглавил IGNIS. Кто будет тренировать Милевского и Алиева?
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 12:18 |
784
1

Экс-коуч Динамо возглавил IGNIS. Кто будет тренировать Милевского и Алиева?

Артем Яшкин будет работать в медиафутболе

11 апреля 2025, 12:18 |
784
1
Экс-коуч Динамо возглавил IGNIS. Кто будет тренировать Милевского и Алиева?
ФК Динамо Киев. Артем Яшкин

Медиафутбольный клуб IGNIS назначил нового главного тренера команды. Киевский клуб возглавил бывший футболист киевского «Динамо» Артем Яшкин.

«Рады приветствовать в команде, уверены с вами IGNIS получит желаемые трофеи», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы.

В составе IGNIS выступают бывшие звезды киевского «Динамо» Александр Алиев и Артем Милевский. Также киевский клуб недавно подписал известного украинского футболиста Михаила Кополовца.

После завершения своей игровой карьеры, Яшкин с 2014-го по 2022 гг. работал в академии бело-синих, после чего переехал во Львов, где начинал в молодежной системе Руха, а последние два сезона был ассистентом наставника первой команды Виталия Пономарева.

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Артем Яшкин Динамо Киев IGNIS
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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Комментарии 1
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Емае, Яшкин. Спасибо, что ты с Украиной! Хоть и увлекался индивидуальной игрой, но передачи были классные у него.
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