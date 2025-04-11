Давидович-Фокина прокомментировал свою победу над шестой ракеткой мира

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (ATP 42) и британец Джек Дрейпер (ATP 6) провели один из самых напряженных и физически изматывающих матчей на турнире Мастерс в Монте-Карло.

Испанец контролировал ход игры на протяжении всего первого сета и большей части второго. Он даже имел матчбол на тай-брейке, но Дрейпер сумел перехватить инициативу и перевести матч в решающую партию.

Третий сет проходил в равной борьбе, но на матчболе британец допустил свою десятую и последнюю двойную ошибку в игре, что принесло победу Давидовичу-Фокине.

После матча победитель выглядел очень эмоционально, обхватив голову двумя руками. В интервью он извинился перед своей командой, заявив, что не справился с эмоциями во время поединка.

«Сегодня я не показал своего лучшего тенниса и не смог настроиться ментально. Это были американские горки у меня в голове. Я думал, что играю лучше, но мой разум внушал мне всякую чушь, и я не знал, как контролировать свои эмоции сегодня. Это было очень эмоционально – играть здесь. И я не проявил уважения ни к себе, ни к своей команде. Я очень сожалею, как вел себя в этом матче. Но я рад победе и постараюсь стать лучше уже завтра».

Этот поединок стал первой победой Давидовича-Фокины над Дрейпером на уровне ATP Tour.

«Джек сегодня мог меня обыграть, он играл лучше. Но в концовке я боролся за каждое очко, выжимал максимум. Я знал, что нужно удержать подачу в третьем сете и выложиться в последнем гейме. Я доволен тем, как его провел», – подытожил испанец.