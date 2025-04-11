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Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 08:59 | Обновлено 11 апреля 2025, 09:00
343
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Мне тяжело подобрать слова. Это футбол, это жизнь»

Специалист поделился эмоциями от возвращения в Одессу

11 апреля 2025, 08:59 | Обновлено 11 апреля 2025, 09:00
343
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Мне тяжело подобрать слова. Это футбол, это жизнь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Культовый тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук, ныне возглавляющий черкасский ЛНЗ, поделился эмоциями под возвращение в Одессу в 23 туре УПЛ, где «фиолетовые» минимально уступили «морякам» (0:1).

«Я думал, как я могу сформулировать эти ощущения. Мне тяжело подобрать слова. Конечно, они были положительными. Я очень рад быть здесь. Для меня, моей команды, к сожалению, мы не выиграли. Это футбол, это жизнь.

Пожалуй, это будет некорректно (чувствуете ли ностальгию по Черноморцу и Одессе). Не могу сказать, что я не скучаю по Одессе, по Черноморцу. Мне все это родное, я это все чувствую. Перед игрой я думал об этом. Это что-то особенное для меня и в моей жизни», – рассказал Григорчук.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 25 турнирных пунктов после 23 сыгранных матчей.«Черноморец» находится на 15 строчке таблицы с 18 баллами.

Ранее сообщалось, что легионер ЛНЗ вляпался в скандал из-за поста в Instagram после фиаско в УПЛ

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Роман Григорчук Черноморец Одесса ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
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