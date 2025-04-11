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  4. Алан Патрик сделал хет-трик за один тайм в Кубке Либертадорес
Кубок Либертадорес
11 апреля 2025, 06:13 | Обновлено 11 апреля 2025, 06:17
450
1

Алан Патрик сделал хет-трик за один тайм в Кубке Либертадорес

Экс-игрок донецкого «Шахтера» продолжает забивать за «Интернасьонал».

11 апреля 2025, 06:13 | Обновлено 11 апреля 2025, 06:17
450
1
Алан Патрик сделал хет-трик за один тайм в Кубке Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура Кубка Либертадорес бразильский «Интернасьонал» дома переиграл колумбийский «Атлетико Насьональ» со счетом 3:0.

Все три гола в матче были забиты во втором тайме, причем забил их все знакомый по выступлениям за «Шахтер» 33-летний Алан Патрик.

Подобное достижение не случалось в Кубке Либертадорес в течение года. Последним был Жуниор Сантос из «Ботафого».

Алан Патрик забил 4 гола за последние две игры. В прошлом матче против «Крузейро» его гол также стал победным.

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Кубок Либертадорес Алан Патрик Шахтер Донецк Интернасьонал Атлетико Насьональ статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Lesovij7
Классный игрок с поздним раскрытием, таких мало
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