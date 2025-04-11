Алан Патрик сделал хет-трик за один тайм в Кубке Либертадорес
Экс-игрок донецкого «Шахтера» продолжает забивать за «Интернасьонал».
В матче второго тура Кубка Либертадорес бразильский «Интернасьонал» дома переиграл колумбийский «Атлетико Насьональ» со счетом 3:0.
Все три гола в матче были забиты во втором тайме, причем забил их все знакомый по выступлениям за «Шахтер» 33-летний Алан Патрик.
Подобное достижение не случалось в Кубке Либертадорес в течение года. Последним был Жуниор Сантос из «Ботафого».
Алан Патрик забил 4 гола за последние две игры. В прошлом матче против «Крузейро» его гол также стал победным.
✨🧙♂️ ¡Un hat-trick mágico! Alan Patrick 🔟 brilló en la goleada de @SCInternacional 🇧🇷#LaMagiaDeVerdad @CocaColaAr pic.twitter.com/3FuDuBCLUe— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 11, 2025
❤️🇧🇷 Alan HATRICK— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 11, 2025
🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/TpbPFjmwz6
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