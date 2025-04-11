Алан Патрик сделал хет-трик за один тайм в Кубке Либертадорес

В матче второго тура Кубка Либертадорес бразильский «Интернасьонал» дома переиграл колумбийский «Атлетико Насьональ» со счетом 3:0.

Все три гола в матче были забиты во втором тайме, причем забил их все знакомый по выступлениям за «Шахтер» 33-летний Алан Патрик.

Подобное достижение не случалось в Кубке Либертадорес в течение года. Последним был Жуниор Сантос из «Ботафого».

Алан Патрик забил 4 гола за последние две игры. В прошлом матче против «Крузейро» его гол также стал победным.