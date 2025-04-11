Украинское дерби в Египте. Урсу и Джавакян сыграют за выход в полуфинал
Турнирная сетка свела в четвертьфинале двух украинских теннисистов
Два украинских теннисиста пробились в четвертьфинал на хардовом турнире ITF М15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).
28-летний Вадим Урсу (ATP 485) в 1/8 финала переиграл в двух сетах Амра Асрави (ATP 737) из Египта. Это был четвертый поединок между теннисистами, счет 4:0 в пользу Вадима.
Украинец Юрий Джавакян (ATP 522) одержал победу над итальянцем Габриэле Вольпи (ATP 1769). Спортсмены также провели на корте два сета.
Турнирная сетка снова, как и на прошлой неделе, свела в четвертьфинале двух украинских теннисистов. Это будет пятый поединок между ними, счет личных противостояний 3:1 в пользу Урсу.
ITF М15 Шарм-эш-Шейх. Хард
1/8 финала
Вадим Урсу (Украина) [4] – Амр Асрави (Египет) – 6:2, 6:4
Юрий Джавакян (Украина) [6] – Габриэле Вольпи (Италия) – 6:4, 6:4
Четвертьфинал
Вадим Урсу (Украина) [4] – Юрий Джавакян (Украина) [6]
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