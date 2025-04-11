11 и 12 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матчевые противостояния Кубка Билли Джин Кинг.

В пятницу сине-желтые встретятся с командой Польши, а в субботу – со сборной Швейцарии. Для того, что пробиться в финальный этап КБДК, нужно выиграть группу.

Состав сборной Украины:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Катарина Завацкая

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Капитан – Илья Марченко

Где смотреть онлайн матчи Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025

Бесплатная видеотрансляция будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports.