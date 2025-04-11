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Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 04:01 |
38
0

Где смотреть онлайн матчи Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025

Видеотрансляция поединков будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports

11 апреля 2025, 04:01 |
38
0
Где смотреть онлайн матчи Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025
ФТУ. Марта Костюк и Элина Свитолина

11 и 12 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матчевые противостояния Кубка Билли Джин Кинг.

В пятницу сине-желтые встретятся с командой Польши, а в субботу – со сборной Швейцарии. Для того, что пробиться в финальный этап КБДК, нужно выиграть группу.

Состав сборной Украины:

  • Элина Свитолина
  • Марта Костюк
  • Катарина Завацкая
  • Людмила Киченок
  • Надежда Киченок
  • Капитан – Илья Марченко

Где смотреть онлайн матчи Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025

Бесплатная видеотрансляция будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports.

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где смотреть женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг Украина - Польша Украина - Швейцария Элина Свитолина Марта Костюк Катарина Завацкая Людмила Киченок Надежда Киченок Илья Марченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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