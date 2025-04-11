Кубок Билли Джин Кинг11 апреля 2025, 04:01 |
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Где смотреть онлайн матчи Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025
Видеотрансляция поединков будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports
11 апреля 2025, 04:01 |
38
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11 и 12 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матчевые противостояния Кубка Билли Джин Кинг.
В пятницу сине-желтые встретятся с командой Польши, а в субботу – со сборной Швейцарии. Для того, что пробиться в финальный этап КБДК, нужно выиграть группу.
Состав сборной Украины:
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Катарина Завацкая
- Людмила Киченок
- Надежда Киченок
- Капитан – Илья Марченко
Где смотреть онлайн матчи Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025
Бесплатная видеотрансляция будет доступна на YouTube-канале Setanta Sports.
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