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11 апреля 2025, 02:37 |
202
0

ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ

Знакомимся с Карлой Гарсией Аларкон

11 апреля 2025, 02:37 |
202
0
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
Instagram. Карла Гарсия Аларкон

Имя Карлы Гарсии Аларкон, судьи из низших дивизионов Испании, малоизвестно футбольным фанатам, но в соцсетях она быстро набирает популярность.

После участия в шоу «Lover Studios» её аудитория заметно выросла: «Многие флиртуют со мной — смотрят протокол, находят в Instagram, пишут после матчей. Чаще — старшие игроки, молодые же больше уважают», — говорит 21-летняя Карла.

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Она мечтает однажды отсудить Эль Класико.

По её словам, судьи в Испании могут зарабатывать до 200 тысяч евро в год, но в низших лигах платят от 90 до 150 евро за игру.

Ранее Карла занималась фигурным катанием, но после травмы ушла в футбол — как и её отец, который тоже является судьёй.

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фото lifestyle девушки Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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