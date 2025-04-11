ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
Знакомимся с Карлой Гарсией Аларкон
Имя Карлы Гарсии Аларкон, судьи из низших дивизионов Испании, малоизвестно футбольным фанатам, но в соцсетях она быстро набирает популярность.
После участия в шоу «Lover Studios» её аудитория заметно выросла: «Многие флиртуют со мной — смотрят протокол, находят в Instagram, пишут после матчей. Чаще — старшие игроки, молодые же больше уважают», — говорит 21-летняя Карла.
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Она мечтает однажды отсудить Эль Класико.
По её словам, судьи в Испании могут зарабатывать до 200 тысяч евро в год, но в низших лигах платят от 90 до 150 евро за игру.
Ранее Карла занималась фигурным катанием, но после травмы ушла в футбол — как и её отец, который тоже является судьёй.
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