ФОТО. Бывшая Олега Гусева подожгла Instagram. 10 из 10

Мария Гуревич, бывшая жена экс-футболиста и нынешнего тренера «Динамо» Олега Гусева, снова впечатлила подписчиков стильным образом.

Она опубликовала в соцсетях яркое фото в чёрной юбке и красном жакете, подчеркнув фигуру и открытое декольте.

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«Голливуд», «Шикарная», «Очень красивая», – фолловеры были в восторге от увиденного.

Гуревич развелась с Гусевым в 2021 году, а в ноябре 2022-го вышла замуж за депутата Харьковского облсовета Олега Гуревича.

Пара воспитывает сына Марка.