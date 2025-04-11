ФОТО. Бывшая Олега Гусева подожгла Instagram. 10 из 10
Мария Гуревич предстала во всей своей красоте
Мария Гуревич, бывшая жена экс-футболиста и нынешнего тренера «Динамо» Олега Гусева, снова впечатлила подписчиков стильным образом.
Она опубликовала в соцсетях яркое фото в чёрной юбке и красном жакете, подчеркнув фигуру и открытое декольте.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Голливуд», «Шикарная», «Очень красивая», – фолловеры были в восторге от увиденного.
Гуревич развелась с Гусевым в 2021 году, а в ноябре 2022-го вышла замуж за депутата Харьковского облсовета Олега Гуревича.
Пара воспитывает сына Марка.
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