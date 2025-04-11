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11 апреля 2025, 02:16 |
202
0

ФОТО. Бывшая Олега Гусева подожгла Instagram. 10 из 10

Мария Гуревич предстала во всей своей красоте

11 апреля 2025, 02:16 |
202
0
ФОТО. Бывшая Олега Гусева подожгла Instagram. 10 из 10
Instagram. Мария Гуревич

Мария Гуревич, бывшая жена экс-футболиста и нынешнего тренера «Динамо» Олега Гусева, снова впечатлила подписчиков стильным образом.

Она опубликовала в соцсетях яркое фото в чёрной юбке и красном жакете, подчеркнув фигуру и открытое декольте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Голливуд», «Шикарная», «Очень красивая», – фолловеры были в восторге от увиденного.

Гуревич развелась с Гусевым в 2021 году, а в ноябре 2022-го вышла замуж за депутата Харьковского облсовета Олега Гуревича.

Пара воспитывает сына Марка.

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фото lifestyle Олег Гусев Мария Гусева Динамо Киев девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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