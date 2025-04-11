ФОТО. Прекрасна! Жена Довбика влюбляет в себя Рим

Юлия, супруга нападающего сборной Украины и «Ромы» Артёма Довбика, очаровала поклонников своей красотой.

Она всегда поддерживает мужа и делится подробностями своей личной жизни.

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Недавно Юлия приняла участие в стильной фотосессии вместе с Мирославой Дубинчак — избранницей игрока «Динамо».

На фоне живописных римских пейзажей она позировала в элегантном образе, подчёркивающем её утончённость.

Напомним, пара поженилась 17 июля 2020 года, а 2 августа 2022 у них родилась дочь по имени Кира.