ФОТО. Прекрасна! Жена Довбика влюбляет в себя Рим
Юлия Довбик поделилась новой фотосессией
Юлия, супруга нападающего сборной Украины и «Ромы» Артёма Довбика, очаровала поклонников своей красотой.
Она всегда поддерживает мужа и делится подробностями своей личной жизни.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Недавно Юлия приняла участие в стильной фотосессии вместе с Мирославой Дубинчак — избранницей игрока «Динамо».
На фоне живописных римских пейзажей она позировала в элегантном образе, подчёркивающем её утончённость.
Напомним, пара поженилась 17 июля 2020 года, а 2 августа 2022 у них родилась дочь по имени Кира.
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