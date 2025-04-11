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11 апреля 2025, 01:35 |
390
0

ФОТО. Криштиану Роналду живёт в страхе в Саудовской Аравии. Сменил охрану

Криштиану Роналду очень переживает из-за последних угроз

11 апреля 2025, 01:35 |
390
0
ФОТО. Криштиану Роналду живёт в страхе в Саудовской Аравии. Сменил охрану
Instagram. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду боится за свою жизнь и жизни всех членов его семьи.

Сообщается, что в его адрес и в адрес Джорджины Родригес были сделаны ряд тревожных угроз в социальных сетях, что привело к изменениям в его команде безопасности. Теперь у Криштиану и Джорджины – новая охрана.

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По информации малазийского новостного агентства NST, в Интернете были опубликованы тревожные изображения и сообщения, что заставило CR7 принять решительные меры.

Джорджина Родригес ограничила присутствие своих детей в социальных сетях, что является частью более широкой стратегии безопасности.

Бывшие сотрудники охраны Роналду были освобождены от своих обязанностей, а на их место был назначен новый главный охранник.

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Максим Лапченко Источник: Goal.com
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