ВИДЕО. В Перу после столкновения с голкипером умер 21-летний футболист
Матч Кубка Перу завершился трагедией
21-летний перуанский футболист команды «Реал Титан» Элар Гонсалес Альтамирано умер после столкновения с голкипером в матче Кубка страны против «Дефенсор».
Об этом сообщает издание Infobae.
Трагический случай произошел на 70-й минуте матча, когда Альтамирано пытался переиграть голкипера в верховой борьбе. После столкновения форвард упал на газон и потерял сознание.
Игроки и медицинский персонал пытались оказать помощь игроку. В итоге он был госпитализирован в больницу города Мойобамба. Но через два дня Альтамирано умер, не приходя в сознание.
Сообщается, что Альтамирано умер из-за разрыва артерии головного мозга, что стало следствием травмы.ʼ
#LOÚLTIMO Falleció el futbolista Helar Gonzales Altamirano de 21 años tras dos días internado luego de un choque con su portero en un partido entre Real Titan NC Vs. Defensor Nueva Cajamarca por la Copa Perú. pic.twitter.com/dMPlRSTjM6— Roger García (@RogerAderly) April 9, 2025
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