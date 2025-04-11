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11 апреля 2025, 04:06 | Обновлено 11 апреля 2025, 04:11
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0

ВИДЕО. В Перу после столкновения с голкипером умер 21-летний футболист

Матч Кубка Перу завершился трагедией

11 апреля 2025, 04:06 | Обновлено 11 апреля 2025, 04:11
60
0
ВИДЕО. В Перу после столкновения с голкипером умер 21-летний футболист
Элар Гонсалес Альтамирано

21-летний перуанский футболист команды «Реал Титан» Элар Гонсалес Альтамирано умер после столкновения с голкипером в матче Кубка страны против «Дефенсор».

Об этом сообщает издание Infobae.

Трагический случай произошел на 70-й минуте матча, когда Альтамирано пытался переиграть голкипера в верховой борьбе. После столкновения форвард упал на газон и потерял сознание.

Игроки и медицинский персонал пытались оказать помощь игроку. В итоге он был госпитализирован в больницу города Мойобамба. Но через два дня Альтамирано умер, не приходя в сознание.

Сообщается, что Альтамирано умер из-за разрыва артерии головного мозга, что стало следствием травмы.ʼ

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смерть травма травма головы
Александр Сильченко Источник: Infobae
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