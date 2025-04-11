ВИДЕО. В Перу после столкновения с голкипером умер 21-летний футболист

21-летний перуанский футболист команды «Реал Титан» Элар Гонсалес Альтамирано умер после столкновения с голкипером в матче Кубка страны против «Дефенсор».

Об этом сообщает издание Infobae.

Трагический случай произошел на 70-й минуте матча, когда Альтамирано пытался переиграть голкипера в верховой борьбе. После столкновения форвард упал на газон и потерял сознание.

Игроки и медицинский персонал пытались оказать помощь игроку. В итоге он был госпитализирован в больницу города Мойобамба. Но через два дня Альтамирано умер, не приходя в сознание.

Сообщается, что Альтамирано умер из-за разрыва артерии головного мозга, что стало следствием травмы.ʼ