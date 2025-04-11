ФОТО. Невеста Сикана зовёт ещё одного футболиста Шахтера в Трабзонспор
Татьяна Дятел хочет видеть в Трабзонспоре Дмитрия Ризныка
Татьяна Дятел побывала на роскошном праздновании дня рождения жены Дмитрия Ризныка, где также были возлюбленные Георгия Судакова, Дмитрия Крыськива и Ивана Петряка.
Празднование проходило в ресторане «Веранда на Днепре».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Наибольшее внимание привлекла невеста Данила Сикана. Блондика поделилась фото с празднования и приглашает Дарью в Турцию.
Возможно, это намёк на будущий трансфер: «С твоим днём рождения, моя девочка. Очень скучала. Жду в Турции».
Напомним, что в «Трабзонспоре» также играют Александр Зубков и Арсений Батагов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Модрич, Алаба и еще трое футболистов не входят в планы наставника
Вечером 10 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги конференций