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11 апреля 2025, 01:03 |
205
1

ФОТО. Невеста Сикана зовёт ещё одного футболиста Шахтера в Трабзонспор

Татьяна Дятел хочет видеть в Трабзонспоре Дмитрия Ризныка

11 апреля 2025, 01:03 |
205
1
ФОТО. Невеста Сикана зовёт ещё одного футболиста Шахтера в Трабзонспор
Instagram. Даниил Сикан и Татьяна Дятел

Татьяна Дятел побывала на роскошном праздновании дня рождения жены Дмитрия Ризныка, где также были возлюбленные Георгия Судакова, Дмитрия Крыськива и Ивана Петряка.

Празднование проходило в ресторане «Веранда на Днепре».

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Наибольшее внимание привлекла невеста Данила Сикана. Блондика поделилась фото с празднования и приглашает Дарью в Турцию.

Возможно, это намёк на будущий трансфер: «С твоим днём рождения, моя девочка. Очень скучала. Жду в Турции».

Напомним, что в «Трабзонспоре» также играют Александр Зубков и Арсений Батагов.

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фото lifestyle Шахтер Донецк Даниил Сикан Дмитрий Ризнык Трабзонспор Георгий Судаков Елизавета Судакова Дмитрий Крыськив Иван Петряк Арсений Батагов
Максим Лапченко Источник: Instagram
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apepa
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