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24 апреля 2025, 02:54 |
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Майк ТАЙСОН: «Мое тело очень сильно болело после боя с ним»

Майк вспомнил бой с Джейком Полом

24 апреля 2025, 02:54 |
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Майк ТАЙСОН: «Мое тело очень сильно болело после боя с ним»
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом Майк Тайсон рассказал, с какими последствиями столкнулся после боя с блогером-шоуменом Джейком Полом в 2024 году.

«Я мало что помню после боя с Джейком Полом, но мое тело, моя грудь, живот и так далее – все очень болело. Джейк сильно бьет. Мое тело очень болело», – сказал Майк Тайсон.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

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Майк Тайсон Джейк Пол Майк Тайсон - Джейк Пол
Дмитрий Олейник Источник: SecondsOut
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