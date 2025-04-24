Майк ТАЙСОН: «Мое тело очень сильно болело после боя с ним»
Майк вспомнил бой с Джейком Полом
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом Майк Тайсон рассказал, с какими последствиями столкнулся после боя с блогером-шоуменом Джейком Полом в 2024 году.
«Я мало что помню после боя с Джейком Полом, но мое тело, моя грудь, живот и так далее – все очень болело. Джейк сильно бьет. Мое тело очень болело», – сказал Майк Тайсон.
Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.
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