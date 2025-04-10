ФОТО. Девушка украинского футболиста засветила грудь. Она – модель

Дария Зотова, партнерша нападающего «Хиберниана» Николая Кухаревича, снова впечатлила ярким образом.

Украинская модель поделилась новыми фото в Instagram, на которых позирует в облегающем мини, подчеркивающем её формы.

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«В последнее время Ваши фото (в т.ч. в сторис) какие-то космические просто!!!», – хвалит красавицу за откровенные кадры один из её фанатов-фолловеров.

Николай и Дария вместе уже более двух лет, но обычно держат свою личную жизнь в тайне.