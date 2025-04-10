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10 апреля 2025, 23:55 | Обновлено 11 апреля 2025, 00:03
360
0

ФОТО. Девушка украинского футболиста засветила грудь. Она – модель

Дария Зотова впечатлила новыми кадрами

10 апреля 2025, 23:55 | Обновлено 11 апреля 2025, 00:03
360
0
ФОТО. Девушка украинского футболиста засветила грудь. Она – модель
Instagram. Дария Зотова

Дария Зотова, партнерша нападающего «Хиберниана» Николая Кухаревича, снова впечатлила ярким образом.

Украинская модель поделилась новыми фото в Instagram, на которых позирует в облегающем мини, подчеркивающем её формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«В последнее время Ваши фото (в т.ч. в сторис) какие-то космические просто!!!», – хвалит красавицу за откровенные кадры один из её фанатов-фолловеров.

Николай и Дария вместе уже более двух лет, но обычно держат свою личную жизнь в тайне.

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фото lifestyle Николай Кухаревич девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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