ФОТО. Девушка украинского футболиста засветила грудь. Она – модель
Дария Зотова впечатлила новыми кадрами
Дария Зотова, партнерша нападающего «Хиберниана» Николая Кухаревича, снова впечатлила ярким образом.
Украинская модель поделилась новыми фото в Instagram, на которых позирует в облегающем мини, подчеркивающем её формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«В последнее время Ваши фото (в т.ч. в сторис) какие-то космические просто!!!», – хвалит красавицу за откровенные кадры один из её фанатов-фолловеров.
Николай и Дария вместе уже более двух лет, но обычно держат свою личную жизнь в тайне.
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