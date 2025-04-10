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  4. До Итогового. Когда состоится финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025?
Кубок Билли Джин Кинг
10 апреля 2025, 21:35 |
195
0

До Итогового. Когда состоится финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025?

Финальный турнир КБДК пройдет в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

10 апреля 2025, 21:35 |
195
0
До Итогового. Когда состоится финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025?
ITF

Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025 состоится с 16 по 21 сентября.

Информация о дате проведения появилась на официальном сайте турнира. Восемь команд выступят в китайском городе Шеньчжэнь на арене Shenzhen Bay Sports Centre Arena.

Участие в финальном турнире примут шесть команд-победительниц Квалификации, действующий чемпион (Италия) и хозяин турнира (Китай).

Отметим, что ранее финальный раунд КБДК проходил на следующей неделе после Итогового турнира WTA в ноябре. Теперь же победитель неофициального чемпионата мира по теннису будет известен до WTA Finals.

Шанс выйти в финальный этап КБДК имеет и сборная Украины. 11 и 12 апреля группе Е в Квалификации сине-желтые сыграют против Польши и Швейцарии. Если украинки станут первыми в группе, то отберутся на финальный турнир.

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Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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