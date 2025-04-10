В четверг, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги конференций между варшавской «Легией» и лондонским «Челси».

Встречу принимает стадион Войска Польского в Варшаве.

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Ответный матч пройдет 17 апреля в Лондоне.

На 49-й минуте дебютный гол за английский клуб забил 19-летний Тайрик Джордж, а на 57-й минуте преимущество «синих» увеличил Нони Мадуэке. На 75-й минуте он сделал дубль. 0:3 на табло стадион Войска Польского.

❗️ ВИДЕО. С дебютным голом Джорджа. Как Челси забил 3 гола в ворота Легии