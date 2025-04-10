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  4. ВИДЕО. С дебютным голом Джорджа. Как Челси забил 3 гола в ворота Легии
Лига конференций
Легия
10.04.2025 19:45 – FT 0 : 3
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
10 апреля 2025, 21:21 | Обновлено 10 апреля 2025, 22:20
365
0

ВИДЕО. С дебютным голом Джорджа. Как Челси забил 3 гола в ворота Легии

Лондонский клуб громит соперника

10 апреля 2025, 21:21 | Обновлено 10 апреля 2025, 22:20
365
0
ВИДЕО. С дебютным голом Джорджа. Как Челси забил 3 гола в ворота Легии
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги конференций между варшавской «Легией» и лондонским «Челси».

Встречу принимает стадион Войска Польского в Варшаве.

Все голы матча Лиги Конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч пройдет 17 апреля в Лондоне.

На 49-й минуте дебютный гол за английский клуб забил 19-летний Тайрик Джордж, а на 57-й минуте преимущество «синих» увеличил Нони Мадуэке. На 75-й минуте он сделал дубль. 0:3 на табло стадион Войска Польского.

❗️ ВИДЕО. С дебютным голом Джорджа. Как Челси забил 3 гола в ворота Легии

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Джордж (Челси).
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Легия Варшава Челси видео голов и обзор Лига конференций Нони Мадуэке
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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