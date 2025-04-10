Известны стартовые составы на матч Лион – Манчестер Юнайтед
Первый матч 1/4 финала лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени
В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед».
Встречу примет Парк Олимпик Лионне в Десин-Шарпье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере.
Главные тренеры определились с стартовыми составами команд.
Лион: Перри, Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейлант-Найлс, Верету, Акуоку, Альмада, Толиссо, Шерки, Микаутадзе
Манчестер Юнайтед: Онана, Йоро, Магвайер, Мазрауи, Доргу, Угарте, Каземиро, Далот, Гарначо, Бруну Фернандеш, Хойлунд
Стартовые составы на матч «Лион» – «Манчестер Юнайтед»:
🚨 Voici le onze de départ choisi par @PFonsecaCoach pour ce #OLMUFC pic.twitter.com/HxAK9MF9MB— Olympique Lyonnais (@OL) April 10, 2025
Reporting for European duty 🌍#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) April 10, 2025
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