Известны стартовые составы на матч Лион – Манчестер Юнайтед

В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу примет Парк Олимпик Лионне в Десин-Шарпье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере.

Главные тренеры определились с стартовыми составами команд.

Лион: Перри, Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейлант-Найлс, Верету, Акуоку, Альмада, Толиссо, Шерки, Микаутадзе

Манчестер Юнайтед: Онана, Йоро, Магвайер, Мазрауи, Доргу, Угарте, Каземиро, Далот, Гарначо, Бруну Фернандеш, Хойлунд

Стартовые составы на матч «Лион» – «Манчестер Юнайтед»: