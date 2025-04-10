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Лига Европы
10 апреля 2025, 20:55 | Обновлено 10 апреля 2025, 21:03
59
0

Известны стартовые составы на матч Лион – Манчестер Юнайтед

Первый матч 1/4 финала лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени

10 апреля 2025, 20:55 | Обновлено 10 апреля 2025, 21:03
59
0
Известны стартовые составы на матч Лион – Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Парк Олимпик Лионне

В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу примет Парк Олимпик Лионне в Десин-Шарпье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере.

Главные тренеры определились с стартовыми составами команд.

Лион: Перри, Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейлант-Найлс, Верету, Акуоку, Альмада, Толиссо, Шерки, Микаутадзе

Манчестер Юнайтед: Онана, Йоро, Магвайер, Мазрауи, Доргу, Угарте, Каземиро, Далот, Гарначо, Бруну Фернандеш, Хойлунд

Стартовые составы на матч «Лион» – «Манчестер Юнайтед»:

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Лион Лион - Манчестер Юнайтед Лига Европы Манчестер Юнайтед стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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