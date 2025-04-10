ФОТО. У Левандовски 99 голов за Барсу. Как забивает король штрафной площади

Форвард Барселоны Роберт Левандовски оформил дубль в матче Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд и довел счет голам за каталонскую команду до 99.

Польский бомбардир оформил 93 гола из пределов штрафной площади и лишь шесть – с дальней дистанции. У Левандовски 13 точных ударов с пенальти.

Игрок забил 66 голов с правой ноги, 20 мячей – левой ногой и 13 – головой.

Контракт футболиста, который в сезоне забил 40 голов в 45 матчах, истекает летом 2026 года.