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  4. ФОТО. У Левандовски 99 голов за Барсу. Как забивает король штрафной площади
Испания
10 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 10 апреля 2025, 20:03
635
0

ФОТО. У Левандовски 99 голов за Барсу. Как забивает король штрафной площади

Следующий гол станет юбилейным

10 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 10 апреля 2025, 20:03
635
0
ФОТО. У Левандовски 99 голов за Барсу. Как забивает король штрафной площади
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард Барселоны Роберт Левандовски оформил дубль в матче Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд и довел счет голам за каталонскую команду до 99.

Польский бомбардир оформил 93 гола из пределов штрафной площади и лишь шесть – с дальней дистанции. У Левандовски 13 точных ударов с пенальти.

Игрок забил 66 голов с правой ноги, 20 мячей – левой ногой и 13 – головой.

Контракт футболиста, который в сезоне забил 40 голов в 45 матчах, истекает летом 2026 года.

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Барселона Роберт Левандовски Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото
Иван Зинченко Источник: BBC
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