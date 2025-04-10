Приоритет Челси – центрфорвард. В списке 5 кандидатов
Клуб хочет оформить трансфер до Клубного чемпионата мира
По информации Sky Sports, приоритетом Челси на трансферном рынке является центральный нападающий, которого желательно подписать до старта Клубного чемпионата мира в середине июня.
В списке Синих 5 нападающих. Сообщается, что от Виктора Дьекереша из-за его ценника было решено отказаться.
Челси рассматривает опции с игроком Ипсвича Лиамом Делапом, футболистом РБ Лейпциг Беньямином Шешко, форвардом Лилля Джонатаном Давидом и нападающим Айнтрахта Уго Экетике.
Одним из вариантов остается и Виктор Осимхен, который на правах аренды выступает за Галатасарай, но лондонцы хотели бы подписать более молодого форварда.
Самым привлекательным вариантом считает Давид, которого можно подписать свободным агентом.
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