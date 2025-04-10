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  4. Приоритет Челси – центрфорвард. В списке 5 кандидатов
Англия
10 апреля 2025, 19:17 |
464
1

Приоритет Челси – центрфорвард. В списке 5 кандидатов

Клуб хочет оформить трансфер до Клубного чемпионата мира

10 апреля 2025, 19:17 |
464
1
Приоритет Челси – центрфорвард. В списке 5 кандидатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

По информации Sky Sports, приоритетом Челси на трансферном рынке является центральный нападающий, которого желательно подписать до старта Клубного чемпионата мира в середине июня.

В списке Синих 5 нападающих. Сообщается, что от Виктора Дьекереша из-за его ценника было решено отказаться.

Челси рассматривает опции с игроком Ипсвича Лиамом Делапом, футболистом РБ Лейпциг Беньямином Шешко, форвардом Лилля Джонатаном Давидом и нападающим Айнтрахта Уго Экетике.

Одним из вариантов остается и Виктор Осимхен, который на правах аренды выступает за Галатасарай, но лондонцы хотели бы подписать более молодого форварда.

Самым привлекательным вариантом считает Давид, которого можно подписать свободным агентом.

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Челси Беньямин Шешко Лиам Делап Джонатан Дэвид Уго Экитике Виктор Осимхен трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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vitaha33
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