Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны стартовые составы на матч Легия – Челси
Лига конференций
10 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 10 апреля 2025, 19:10
211
0

Известны стартовые составы на матч Легия – Челси

Первый матч 1/4 финала Лиги конференций начнется в 19:45 по Киеву

10 апреля 2025, 18:45 | Обновлено 10 апреля 2025, 19:10
211
0
Известны стартовые составы на матч Легия – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 10 апреля, пройдет первый матч 1/4 финала Лиги конференций между варшавской «Легией» и лондонским «Челси».

Встречу примет стадион Войска Польского в Варшаве.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч пройдет 17 апреля в Лондоне.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Легия: Тобиаш, Винагре, панков, Капюади, Вшолек, Ойеделе, Аугустыняк, Элитим, Моришита, Лукиньяс, Ходына

Челси: Йоргенсен, Джеймс, Адарабиойо, Бадьяшиль, Гюсто, Дьюсбери-Холл, Ачемпонг, Санчо, Палмер, Жорж, Нкунку

Стартовые составы на матч «Легия» – «Челси»:

По теме:
Приоритет Челси – центрфорвард. В списке 5 кандидатов
Бетис – Ягеллония. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Целе – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Легия Варшава Челси Лига конференций стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19
Футбол | 10 апреля 2025, 13:59 10
Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19
Уверенно взяли игру. Шахтер U-19 разбил сверстников из ЛНЗ U-19

Донецкий коллектив оформил победу со счетом 7:0

Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Футбол | 10 апреля 2025, 08:18 1
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии

Испанец хочет, чтобы клуб как можно быстрее с ним подписал контракт

Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Футбол | 10.04.2025, 06:23
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Футбол | 10.04.2025, 07:49
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Горы снега. Матч Лиги Европы был под угрозой срыва. Какая ситуация сейчас?
Футбол | 10.04.2025, 18:16
Горы снега. Матч Лиги Европы был под угрозой срыва. Какая ситуация сейчас?
Горы снега. Матч Лиги Европы был под угрозой срыва. Какая ситуация сейчас?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
Анчелотти объяснил, почему Куртуа напропускал в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 07:47 8
Футбол
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
АЛГИЕРИ: «Никто не хочет его боя с Усиком. Это сотни миллионов долларов»
09.04.2025, 04:58 2
Бокс
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
09.04.2025, 04:09 3
Бокс
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
09.04.2025, 00:21 2
Бокс
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
08.04.2025, 22:36 3
Футбол
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
09.04.2025, 09:54 4
Футбол
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
10.04.2025, 08:36 1
Футбол
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
08.04.2025, 23:59 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем