Известны стартовые составы на матч Легия – Челси
Первый матч 1/4 финала Лиги конференций начнется в 19:45 по Киеву
В четверг, 10 апреля, пройдет первый матч 1/4 финала Лиги конференций между варшавской «Легией» и лондонским «Челси».
Встречу примет стадион Войска Польского в Варшаве.
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Ответный матч пройдет 17 апреля в Лондоне.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.
Легия: Тобиаш, Винагре, панков, Капюади, Вшолек, Ойеделе, Аугустыняк, Элитим, Моришита, Лукиньяс, Ходына
Челси: Йоргенсен, Джеймс, Адарабиойо, Бадьяшиль, Гюсто, Дьюсбери-Холл, Ачемпонг, Санчо, Палмер, Жорж, Нкунку
Стартовые составы на матч «Легия» – «Челси»:
Dla Was, dla Klubu, dla Legii. Gramy o zwycięstwo 🔥#JużCzas #UECL pic.twitter.com/Y0gmHwAP4z— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) April 10, 2025
The XI to face @LegiaWarszawa. 📋🔵#CFC | #UECL pic.twitter.com/WlDEMSbg4t— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 10, 2025
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