Известны стартовые составы на матч Легия – Челси

В четверг, 10 апреля, пройдет первый матч 1/4 финала Лиги конференций между варшавской «Легией» и лондонским «Челси».

Встречу примет стадион Войска Польского в Варшаве.

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Ответный матч пройдет 17 апреля в Лондоне.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами.

Легия: Тобиаш, Винагре, панков, Капюади, Вшолек, Ойеделе, Аугустыняк, Элитим, Моришита, Лукиньяс, Ходына

Челси: Йоргенсен, Джеймс, Адарабиойо, Бадьяшиль, Гюсто, Дьюсбери-Холл, Ачемпонг, Санчо, Палмер, Жорж, Нкунку

Стартовые составы на матч «Легия» – «Челси»: