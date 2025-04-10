Легионер Полесья: «Ашур является хорошим профессионалом. Он очень умный»
Имад Ашур получил комплименты от Жоао Виалле
Бразильский легионер житомирского «Полесья» Жоао Виалле поделился мнением о главном тренере «волков» Имаде Ашуре.
– Каково твое мнение об Имаде Ашуре, который имеет немного профессионального опыта?
– Я считаю, что Ашур является хорошим профессионалом. Он очень умный человек и тренер, у которого есть свои идеи. Это его первый профессиональный опыт, но, по-моему, он хорошо готов к вызову.
Я знаю, что Ашур много учится, чтобы быть здесь, как и игроки. С ним легко общаться, ведь он говорит по-английски и по-испански. Это позволяет ему быть понятным всем и доносить требования. Думаю, что со временем Ашур наберется опыта. Сейчас у него хорошая возможность для старта профессиональной карьеры, – сказал бразилец
Ранее Жоао Виалле признался, что мог выступать в другом клубе Украинской Премьер-лиги.
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