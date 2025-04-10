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  4. Легионер Полесья: «Ашур является хорошим профессионалом. Он очень умный»
Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 17:22 |
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Легионер Полесья: «Ашур является хорошим профессионалом. Он очень умный»

Имад Ашур получил комплименты от Жоао Виалле

10 апреля 2025, 17:22 |
190
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Легионер Полесья: «Ашур является хорошим профессионалом. Он очень умный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

Бразильский легионер житомирского «Полесья» Жоао Виалле поделился мнением о главном тренере «волков» Имаде Ашуре.

– Каково твое мнение об Имаде Ашуре, который имеет немного профессионального опыта?

– Я считаю, что Ашур является хорошим профессионалом. Он очень умный человек и тренер, у которого есть свои идеи. Это его первый профессиональный опыт, но, по-моему, он хорошо готов к вызову.

Я знаю, что Ашур много учится, чтобы быть здесь, как и игроки. С ним легко общаться, ведь он говорит по-английски и по-испански. Это позволяет ему быть понятным всем и доносить требования. Думаю, что со временем Ашур наберется опыта. Сейчас у него хорошая возможность для старта профессиональной карьеры, – сказал бразилец

Ранее Жоао Виалле признался, что мог выступать в другом клубе Украинской Премьер-лиги.

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Имад Ашур Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Жоао Виалле
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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