Легионер Полесья: «Ашур является хорошим профессионалом. Он очень умный»

Бразильский легионер житомирского «Полесья» Жоао Виалле поделился мнением о главном тренере «волков» Имаде Ашуре.

– Каково твое мнение об Имаде Ашуре, который имеет немного профессионального опыта?

– Я считаю, что Ашур является хорошим профессионалом. Он очень умный человек и тренер, у которого есть свои идеи. Это его первый профессиональный опыт, но, по-моему, он хорошо готов к вызову.

Я знаю, что Ашур много учится, чтобы быть здесь, как и игроки. С ним легко общаться, ведь он говорит по-английски и по-испански. Это позволяет ему быть понятным всем и доносить требования. Думаю, что со временем Ашур наберется опыта. Сейчас у него хорошая возможность для старта профессиональной карьеры, – сказал бразилец

Ранее Жоао Виалле признался, что мог выступать в другом клубе Украинской Премьер-лиги.