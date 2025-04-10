Последняя надежда. Ливерпуль пытается сохранить ключевого защитника

По информации британских СМИ, Ливерпуль надеется, что новые контракты Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, которые скоро должны быть подписаны, повлияют на Трента Александера-Арнольда.

Ключевой фланговый защитник летом станет свободным агентом, а главным претендентом на игрока является Реал. Были слухи о том, что стороны уже договорились.

Однако Ливерпуль сделает еще одну попытку сохранить Александера-Арнольда, продемонстрировав ему, что ван Дейк и Салах решили остаться и команда сохранит лидеров.

Правда, ожидается, что успеха это все равно не принесет и защитник перейдет в Реал.