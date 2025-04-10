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Англия
10 апреля 2025, 16:48 |
922
1

Последняя надежда. Ливерпуль пытается сохранить ключевого защитника

Александер-Арнольд близок к Реалу

10 апреля 2025, 16:48 |
922
1
Последняя надежда. Ливерпуль пытается сохранить ключевого защитника
Sky Sports. Александер-Арнольд и Салах

По информации британских СМИ, Ливерпуль надеется, что новые контракты Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, которые скоро должны быть подписаны, повлияют на Трента Александера-Арнольда.

Ключевой фланговый защитник летом станет свободным агентом, а главным претендентом на игрока является Реал. Были слухи о том, что стороны уже договорились.

Однако Ливерпуль сделает еще одну попытку сохранить Александера-Арнольда, продемонстрировав ему, что ван Дейк и Салах решили остаться и команда сохранит лидеров.

Правда, ожидается, что успеха это все равно не принесет и защитник перейдет в Реал.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд трансферы трансферы АПЛ Мохамед Салах Вирджил ван Дейк
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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