Последняя надежда. Ливерпуль пытается сохранить ключевого защитника
Александер-Арнольд близок к Реалу
По информации британских СМИ, Ливерпуль надеется, что новые контракты Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, которые скоро должны быть подписаны, повлияют на Трента Александера-Арнольда.
Ключевой фланговый защитник летом станет свободным агентом, а главным претендентом на игрока является Реал. Были слухи о том, что стороны уже договорились.
Однако Ливерпуль сделает еще одну попытку сохранить Александера-Арнольда, продемонстрировав ему, что ван Дейк и Салах решили остаться и команда сохранит лидеров.
Правда, ожидается, что успеха это все равно не принесет и защитник перейдет в Реал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Сикан разочаровал тренерский штаб «Трабзонспора»
Зеедорф отметил класс Райса